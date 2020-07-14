Пять причин, почему выпадают волосы, и как остановить их потерю

Сильно выпадают волосы — что делать? С этим вопросом летом сталкивается каждая третья женщина. Почему это происходит? Как остановить выпадение? Разбираемся в деталях.

Почему сильно выпадают волосы: когда это проблема

Здоровье волос тесно связано с состоянием организма. И если в теле происходят изменения (хроническое заболевание или гормональный дисбаланс), шевелюра ответит на это внешними изменениями. Волосы могут стать тонкими и ломкими. А могут начать лезть клоками. Но прежде чем выяснять, почему выпадают волосы на голове, убедитесь, что проблема не надумана.

Наш волосяной покров на голове составляют более 100 тысяч волосков. Они постоянно меняются — это естественный процесс. В норме ежедневно мы должны терять 50-100 волосков. Какие-то остаются на расческе. Другие «теряются» на улице, цепляются за одежду. Остановить или повлиять на этот процесс невозможно. Да и не нужно — «старые» волоски уступают место новым.

Забеспокоиться, почему волосы выпадают, нужно, если количество потерянных волосин неожиданно увеличилось. Например, раньше при расчесывании вы замечали на щетке пять-семь волосков, а теперь на ней остается клок. Или после купания вы выбираете из шевелюры целый «лишний» пучок.

Почему лезут волосы — причины

Некоторые люди подвержены наследственному облысению. Чаще всего оно проявляется у мужчин. Если у отца в раннем возрасте появилась лысина, с высокой вероятностью можно предположить, что то же самое произойдет и у сына.

У женщин причин, почему падают волосы, больше.

1. Гормональные изменения. Шевелюра теряет едва ли не половину объема во время беременности и сразу после родов. Может поредеть после прекращения приема противозачаточных таблеток и при наступлении менопаузы.

2. Аутоиммунные заболевания. Стремительное выпадение волос — характерный признак болезней щитовидной железы. Аналогично проявляется очаговая алопеция — аутоиммунная болезнь волосяных фолликул.

3. Недостаток питательных веществ в пище. К лету большинство женщин стремятся похудеть. Многие практикуют жесткие диеты. В результате организм не получает питательных веществ (белка, железа) и прекращает поставлять их коже головы. Жесткие диеты негативно отражаются на здоровье организма и внешнем виде прически. Поэтому именно летом проблема возникает чаще, чем в другое время года.

4. Изменение состояния кожи головы. Летом кожа быстро теряет влагу, пересыхает. Агрессивно влияют на нее ультрафиолет, горячий воздух на улице, на пляже. В квартирах и офисах ее высушивают кондиционеры. А привычка делать каждое утро укладку добивает потоком горячего воздуха из фена.

5. Стресс и депрессия. Хроническое недосыпание, привычка переживать по любому поводу тоже вносят свою лепту.

Выпадение волос также может наблюдаться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов.

Выпадают волосы — что делать

Если на фоне потери шевелюры вы наблюдаете колебания веса, повышение температуры, другие симптомы заболевания, необходимо обратиться к врачу. Важно выявить причину проблемы, так как иногда одним лишь уходом за кожей головы справиться с облысением невозможно.

Если причина вам ясна (жесткая диета, прием гормональных препаратов, стресс), нужно избавиться от нее. Начните питаться полноценно, прекратите переживать, с помощью врача откорректируйте гормональный фон.

Часто ответом на вопрос, что делать, если выпадают волосы, становится изменение ухода за ними:

снижайте температурную нагрузку — надевайте на пляже шляпу, прекратите использовать фен летом;

не перетягивайте — откажитесь на время от тугих хвостов и кос, так как ослабленные волосяные луковицы легко теряют волоски при натяжении;

используйте ухаживающие средства — перед мытьем головы нанесите на корни масло (репейное или касторовое), помассируйте и оставьте на 30-40 минут. После купания используйте увлажняющий спрей.

Массаж кожи головы — бесплатное и эффективное решение вопроса, что делать, если сильно выпадают волосы. Он улучшает кровоснабжение волосяных фолликул, стимулирует поставку к ним питательных веществ. Выполняйте массаж перед купанием: кончиками пальцев пройдитесь от основания шеи к макушке. Массируйте легкими движениями в течение пяти-семи минут.

Когда задать вопрос врачу: лезут волосы, что делать

Если остановить потерю домашними средствами не удается, потребуется консультация трихолога или эндокринолога. Врач подберет препарат для контроля алопеции и стимуляции роста новых волосков.

Безрецептурные средства на основе миноксидила наносят на кожу головы и втирают. Это кремы и гели для местного применения, которые назначают при очаговой алопеции. Обычно они хорошо переносятся, но могут вызывать жжение в области нанесения.

Препараты для приема внутрь должен назначать только врач, так как они обладают серьезными побочными эффектами. Для мужчин — это средства на основе финастерида, для женщин — преднизолона. Прием лекарств от алопеции должен происходить под контролем врача с тщательным соблюдением рекомендованной дозировки.