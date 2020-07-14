Телеведущая Алимова усомнилась в реальности развода Харламова и Асмус

Москва, 14 июля. Телеведущая, психолог и продюсер Алена Алимова не считает, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов действительно решились на развод. Вполне возможно, что таким образом они решили избежать нового секс-скандала, связанного с фильмом.

Алимова отметила, что у звездной пары действительно были проблемы, однако их развод похож на имитацию. Харламов в последние несколько лет ведет себя достаточно неадекватно и пристрастился к алкоголю, однако поводом для объявления о разрыве послужило вовсе не это.

«Я не верю в истинное расставание звездной пары, ребята следуют модной тенденции», — заявила телеведущая.

Если бы Асмус и Харламов действительно решили развестись, они бы сделали это тихо, не привлекая лишнего внимания. Однако они решили «вынести сор из избы», что наталкивает на мысли о том, что расставание было фейком.

Как сообщает портал «Дни.ру», стоит учитывать, что Асмус является хорошей актрисой и вполне могла сыграть «несчастную разведенку». Подобная мистификация могла понадобиться паре из-за нового фильма, который должен появиться на больших экранах в обозримом будущем. Дело в том, что в ленте «Китобой» Асмус снова снялась обнаженной, что уже вызывало весьма неоднозначную реакцию российской публики.

Ранее общественность обратила внимание на весьма откровенную сцену в фильме «Текст», в котором снималась актриса. По сюжету героиня произведения вступает в половую связь с мужчиной, что было достаточно подробно показано зрителю. После выхода фильма Асмус обвинили в неверности супругу, а Харламова — в потворстве распутному поведению жены.

Ранее развод прокомментировал и сам юморист. Харламов перечислил свои недостатки и рассказал об «истинной» причине расставания.