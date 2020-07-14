Российские ученые назвали коронавирус болезнью мегаполисов

Москва, 14 июля. Коронавирус является болезнью городов, заявили авторы доклада «Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19». Доклад опубликован на сайте Российской академии народного хозяйства. Как уточнили исследователи, практически во всех государствах очаг заболевания коронавирусом формируется в крупнейших городах. Только после этого COVID-19 распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития.

«Распространение инфекции в краткосрочном периоде спровоцировало отток населения из крупнейших городов в пригороды, средние и малые города, сельскую местность, — подчеркнули ученые.

По их словам, люди чаще стали задумываться о ценности проживания, либо наличия «резервного» жилья в деревнях или поселках.

«Можно прогнозировать достаточно длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти», — говорится в докладе.

Ученые считают, что из-за пандемии в России требования населения к характеристикам жилья и городской среды будут претерпевать изменения. Эксперты предсказали дальнейшую миграцию людей из агломераций, «особенно в южные российские регионы с более благоприятным климатом».

Кроме того, ученые назвали пандемию триггером, усилившим стремление огромной части жителей мегаполисов переехать в места с меньшей плотностью населения. По мнению специалистов, России следует задуматься над коррекцией политики управления пространственным развитием, а также над стимулированием жилищного строительства.

По мнению исследователей, необходимо организовать комплексную поддержку индивидуального жилищного строительства.