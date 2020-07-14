Доктор Мясников с иронией отреагировал на новые данные ВОЗ по коронавирусу

Москва, 14 июля. Доктор Александр Мясников с иронией воспринял недавние выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) насчет возможных сценариев развития пандемии в разных частях планеты.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус провел брифинг, в ходе которого разделил страны на четыре группы, исходя из сценариев.

Между тем международная организация не до конца обладает данными по коронавирусу. Изначально сообщалось, что бессимптомные больные могут быть разносчиками инфекции. Затем была информация, что это происходит очень редко. Учитывая, что вирус изучают не так уж давно, неудивительно, что появляются противоречащие сведения.

«ВОЗ заявила о сомнительности данных, что вирус может передаваться бессимптомными больными. А это очень сильное заявление... понятна тогда ирония известного швейцарского иммунолога, который написал, что «лучше бы молодежь вместо масок шлемы на голове носила, шанс упасть и повредить голову у них выше, чем масками уберечься от инфекции», — выразил мнение эксперт.

Медик также констатировал, что пока не удалось создать более точные тесты на коронавирус. Ведь найти могут следы побежденной инфекции, тем более исследуют присланный материал, а удалось ли медсестре «зацепить» вирус — неизвестно.

По его мнению, в таких условиях лучше изменить тактику борьбы с распространением заразы. Мясников считает необходимым сосредоточиться на группах риска, особенно на людях старше 65 лет с хроническими заболеваниями, о чем написал в своем Telegram-канале.

Добавим, что французские исследователи ранее назвали продукт, свойства которого позволяют минимизировать летальный исход от коронавируса.