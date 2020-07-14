Эксперты рассказали, чем грозит Украине срыв отопительного сезона

Невозможно жить за счет российского газа и при этом вести антироссийскую политику; за все приходится платить. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Срыв отопительного сезона

На Украине отопительный сезон находится под угрозой срыва из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Сообщается, что угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий. «Нафтогаз» назвал ситуацию недопустимой. Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей на Украине в 1316 предприятий.

1 июля сообщалось, что транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Приходится платить»

Владимир Соловейчик отметил, что за националистические игрища приходится платить: вот результат и налицо. Невозможно жить за счет российского газа и при этом вести антироссийскую политику.

«Если ты от кого-то зависишь, то изволь его, как минимум, принимать во внимание, уважать его интересы и его имущество. В противном случае, будешь голодать и замерзать, как это и происходит ныне на Украине. Все вполне закономерно и заслуженно. Можно сколько угодно обращаться в украинский конституционный суд, но если тебя поймали не раз на воровстве чужого газа, то рано или поздно тебе урежут поставки. А развал экономики и тотальное воровство не дают украинской власти возможности изыскать должные средства для закупки газа у иного продавца», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт уверен, что ничего хорошего при нынешней власти Украину не ждет. Зимой, судя по всему, будут мерзнуть.

«Это будет хорошим уроком всем, кто два раз подряд голосовал в прошлом году за гражданина Владимира Зеленского и его «Слуг народа». Выбирали — получите!» — заключил Соловейчик.

Геноцид населения

Политолог, публицист Юрий Голубь считает, что угрозы «Нафтогаза» вовсе не беспочвенны. Украинское законодательство позволяет отключать газ поставщикам тепла за долги даже в разгар морозов. При этом без отопления могут остаться не только жилые дома, но и школы, детсады, больницы.

«Ничем иным, кроме как геноцидом, такую практику назвать нельзя. Фактически люди становятся заложниками в хозяйственном споре между коммунальщиками. При этом снижение тарифов — едва ли не главное достижение эпохи Зеленского — сменяется их головокружительным ростом: отопление с 1 октября должно подорожать на 10-15 процентов. А это значит, долги населения снова будут расти, что еще сильнее осложнит ситуацию. Чем это чревато, мы видели зимой 2017-2018, когда без тепла оставались целые города, а люди отвечали массовыми протестами», — напомнил эксперт.

Коммунальная сфера Украины оказалась в крайне тяжелом положении — за полтора месяца карантина уровень расчетов за коммунальные услуги резко упал. По словам аналитиков, украинцы перестали платить за газ, тепло и электроэнергию.