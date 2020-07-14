Ученые назвали простой продукт, который может «убить» коронавирус

Москва, 14 июля. Исследователи из французского Университета Монпелье нашли простой продукт с «убивающими» коронавирус свойствами. Это оказалась капуста, пишет The Sun.

Эксперты обратили внимание на статистику заболевания коронавирусом во всем мире и увидели одну закономерность. Как оказалось, в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса, большой популярностью пользуется капуста. Например, как указала «Вечерняя Москва», в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже.

Отмечается, что в капусте есть вещества, которые препятствуют тяжелому течению заболевания. Так, например, в квашенной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от патогенов, пишет «Газета Кемерова».

Общее число заболевших коронавирусом во всем мире превысило отметки в 13 млн. За весь период пандемии умерли 572 тысячи человек с коронавирусом, более 7,2 млн пациентов смогли победить страшную болезнь.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал три фактора, при которых человек не подцепит коронавирусную инфекцию. Один из вариантов — быстрый и сильный врожденный иммунитет.