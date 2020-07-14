Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет в США

Москва, 14 июля. Один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет. Об этом рассказал представитель телеканала Discovery. По его словам, Имахара был важной «частью семьи» телеканала.

«Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращаются к его семье», — подчеркнул он.

Как передает Hollywood Reporter, Имахара родился 23 октября 1970 года в Лос-Анджелесе. Он окончил Университет Южной Калифорнии, где изучал электротехнику. Позже он работал в Home THX (подразделение LucasFilm), где участвовал в создании трех эпизодов «Звездных войн», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция», «Терминатор 3: Восстание машин».

Как пишет издание, Имахара занимался обновлением парка устаревших роботов R2-D2 для новой трилогии «Звездных войн». В 2005 году его пригласили присоединиться к команде «Разрушителей легенд». Мужчина участвовал в проекте до 2014 года, занимался в проекте электроникой и разрабатывал роботов.

По данным телеканала, в 2016 году он с другими бывшими ведущими запустил «Проект Белый кролик» на Netflix.

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