Оскандалившаяся Бузова извинилась за «пьяный» эфир шоу «Дом-2»

Москва, 14 июля. Популярная российская телеведущая Ольга Бузова попросила прощения у поклонников за то, что провела эфир скандального реалити-шоу «Дом-2» пьяной.

Громкий скандал разгорелся вокруг Ольги Бузовой. В Сети появилось видео, где артистка ведет лобное место, однако разговаривать у нее получается с трудом. Дело в том, что теледива позволила себе выпить спиртное. Фанаты были возмущены поступком певицы и обрушили на нее волну критики и негодования.

Артистка решила обратиться к фанатам после скандального эфира. Она не стала отрицать, что выпила алкоголь. По ее словам, у нее было 16 лет трезвых эфиров.

«Понедельник — день тяжелый, приходят новые ребята. Но прошлый понедельник для меня не был тяжелым. У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите», — объяснила Бузова в своем профиле в Instagram.

Некоторые почитатели звезды встали на ее сторону и объяснили неприятную ситуацию человеческими слабостями. Однако большинство поклонников продолжили критиковать поведение Бузовой, называя его неприличным и недостойным.

«Главное, чтобы за руль в пьяном виде не садилась. Видимо, пьяная ведущая — теперь норма. Позорище», — писали возмущенные фанаты в Сети.

Ранее сообщалось о «похищении» теледивы, которое якобы произошло в центре Москвы. На опубликованных в Сети кадрах Бузова идет со своим возлюбленным Давидом Манукяном по улице, в этот момент из остановившегося рядом автомобиля выскакивают несколько мужчин, один из которых быстро накидывает огромный мешок на теледиву.

Ее пытаются посадить в машину. На видеозаписи отчетливо слышны крики Бузовой. Манукян не смог помочь спутнице, так как злоумышленники повалили его на землю. Фанаты были шокированы этой видеозаписью. Мать певицы Ирина Бузова ранее прокомментировала видео с «похищением» дочери в Москве.