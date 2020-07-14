Юлианна Караулова показала красоты Крыма

Москва, 14 июля. Известная российская поп-исполнительница Юлианна Караулова поделилась своими впечатлениями от посещения крымского арт-фестиваля «Таврида». Артистка опубликовала несколько снимков на личной страничке в социальной сети Instagram.

На днях певица сообщила своим подписчикам, что отправляется в Крым. По словам знаменитости, поездка не связана с отдыхом, Караулова едет туда по работе. Тем не менее исполнительница была очень рада наконец-то сменить обстановку.

Закончив с рабочими делами, Караулова позволила себе немного развлечься и посетила арт-кластер «Таврида», который находится в крымском городе Судаке. Своими впечатления от поездки звезда поделилась в соцсетях.

«Я немножко в шоке от того, что «Таврида» это почти Burning Man. Каким я его себе представляю. Ибо я там не была. Здесь круто уже сегодня, но, думаю, через пару лет будет вообще огонь!» — пишет артистка в своем микроблоге.

Караулова призналась, что «Таврида» зарядила ее вдохновением и позволила немного отдохнуть. Теперь артистка готовится к возращению домой, где намерена «сворачивать горы».

Свой пост Юлианна сопроводила каруселью фото, на которых позирует в спортивной одежде верхом на квадроцикле. Девушка запечатлела на камеру самые известные достопримечательности и арт-объекты фестиваля, и все это на фоне живописных крымских пейзажей.

Поклонники засыпали «дикую пуму» комплементами и вопросами о том, тяжело ли было Юлианне самостоятельно управлять квадроциклом.