Варшава, 14 июля. США могут спровоцировать финансовую катастрофу в Польше. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, считает политолог Евгений Сатановский.

Эксперт выразил мнение, основываясь на предварительных итогах голосования на президентских выборах в Польше. На первом месте идет нынешний президент Анджей Дуда. Сатановский констатировал, что еще на несколько лет Варшава будет придерживаться существующего курса в отношении Москвы. Продолжатся требования «извиниться», «выплатить репарации за советскую оккупацию».

Политолог обратил внимание на то, что самой Польше серьезные финансовые требования предъявляют ФРГ, Израиль и США. Речь идет об имуществе евреев, которых изгнали из Польши до Второй мировой войны, и агрессии нацистов. В Штатах, например, даже создали законопроект №447, согласно которому Варшава должна потомкам польских евреев около 300 млрд долларов.

Сатановский допустил, что польский президент может проигнорировать притязания Израиля и ФРГ. Что касается Штатов, то Польша получала хорошие транши за проведения антироссийской политики. Теперь у Вашингтона с экономикой не все так гладко, столько платить полякам уже не будут. К тому же Вашингтону нужны деньги, и Белый дом может жестко потребовать их у Польши.

Политолог напомнил о высокой зависимости Варшавы от американцев. В политике этого европейского государства нет места концепции безопасности страны, потому там и готовы принять американских военных, выведенных из Германии.

«И не ФРГ, а Польша теперь будет мишенью российских ракет», — выразил позицию эксперт.

Добавим, что по мнению политолога Олега Хавича, президентские выборы в Польше разделили население по старой российско-германской границе.