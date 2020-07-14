Рада одобрила легализацию игорного бизнеса на Украине

Киев, 14 июля. Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине. Такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В Киеве полагают, что легализация игорного бизнеса будет ежегодно приносить в бюджет страны более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени игорного бизнеса ускорит рост ВВП до 1%.

Одобренный Радой закон теперь должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, после этого его опубликуют в официальном издании правовой информации «Урядовый курьер», на следующий день после чего он вступит в законную силу.

Согласно закону, казино смогут работать только в пятизвездочных отелях, а залы игровых автоматов можно будет размещать в трех-пятизвездочных отелях. Игровое оборудование должно будет иметь обязательную сертификацию по международным стандартам. Организатором азартных игр может быть только юридическое лицо — резидент Украины.

Закон также предлагает ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая администрируется налоговиками. Документ также усиливает уголовную и финансовую ответственность в сфере азартных игр для лиц без лицензии. Играть в азартные игры можно только лица, достигшие 21 года.

За нарушения требований закона владельцы игорного бизнеса могут сесть в тюрьму на срок от пяти до восьми лет (если у них нет лицензии), за принятие ставок от лиц младше 18 лет игорным бизнесменам придется заплатить штраф. Планируется, что средства от игорного бизнеса через спецфонд пойдут на поддержку медицины, образования и спорта в стране.

Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. В августе минувшего года на бизнес-форуме в Турции Зеленский заявил, что хочет легализовать этот бизнес и создать украинский Лас-Вегас.