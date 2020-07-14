Толстой раскрыл истинную причину подачи Гаагой иска в ЕСПЧ по делу о MH17

Москва, 14 июля. Гаага обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью переложить вину за авиакатастрофу в Донбассе летом 2014 года на Россию, считает депутат Государственной думы РФ Петр Толстой.

На прошлой неделе стало известно, что Нидерланды хотят обратиться в ЕСПЧ в связи со сбитым Boeing-777 в июле 2014 года. Иск находится на стадии рассмотрения.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение Гааги наносит очередной удар по отношениям России и Нидерландов. Дипломат считает, что итогом станет дальнейшая политизация дела о MH17, которая помешает найти истину.

Толстой напомнил, что Россия предлагала помощь в расследовании причин крушения самолета, но получила отказ. Парламентарий убежден, что ответственность за сбитый лайнер должна нести Украина, «применившая военную силу против граждан своей страны вопреки всем нормам международного права, в результате чего над территорией этой страны и был сбит малайзийский Boeing-777». Депутат раскрыл истинную причину подачи Гаагой иска в ЕСПЧ по делу о MH17.

«Все попытки переложить ответственность на Российскую Федерацию ничем не закончатся – ни сейчас, ни спустя 6 или 10 лет, потому что ЕСПЧ должен руководствоваться Конвенцией о правах человека, а не политизированными трактовками и фантазиями, которые возникли в ходе так называемого «расследования», — сказал Толстой в интервью «ПолитЭксперту».

Он уверен, что все попытки связать Россию с трагическими событиями обречены на провал. Депутат рассчитывает, что суд будет объективен.