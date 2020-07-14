Витамин С: когда и почему нужно принимать в таблетках

Витамин С — незаменимое вещество для нашего организма. Тело не умеет его вырабатывать и накапливать, поэтому получать его с пищей необходимо каждый день.

Многие продукты, особенно свежие фрукты, ягоды и овощи, богаты витамином С. Летом мы получаем его в избытке. Но в зимнее время ситуация меняется. Аскорбинка разрушается со временем, поэтому в апельсинах, пролежавших в магазине три месяца, ее практически нет.

Принимать витамин С в таблетках необходимо, если в вашем рационе недостаточно свежих фруктов и овощей. А также на фоне лечения заболеваний, предварительно посоветовавшись с врачом.

Витамин С — для чего необходим организму

В сутки взрослому мужчине необходимо получать 90 мг вещества, взрослой женщине — 75 мг. Достаточное потребление аскорбинки связано с комплексом положительных эффектов.

1. Снижает риск хронических заболеваний. Витамин С — мощный антиоксидант, он усиливает естественную защиту организма. Антиоксидант укрепляет иммунную систему, защищает клетки от вредных молекул — свободных радикалов. Накопление в организме свободных радикалов вызывает окислительный стресс. А он провоцирует хронические заболевания сердца, печени, поджелудочной железы, сосудов. Прием аскорбинки повышает антиоксидантную защиту на 30% и помогает телу бороться с воспалительными процессами.

2. Нормализует давление. Исследования показывают, что у людей с высоким кровяным давлением прием добавок аскорбиновой кислоты расслабляет сосуды. И приводит к снижению давления. Поэтому применение вещества в комплексе лечения артериальной гипертензии может быть полезным для гипертоников.

3. Снижает риск болезней сердца и сосудов. Витамин С в таблетках уменьшает риск болезней сердца на 25%. К такому выводу пришли ученые, наблюдавшие за группой пациентов в течение пяти лет. Аскорбинка не позволяет окисляться холестерину в кровеносных сосудах, тем самым предупреждает образование бляшек и воспаление стенок сосудов.

4. Помогает при подагре. Людям, которые страдают подагрой, аскорбиновая кислота может принести облегчение. Она снижает уровень мочевой кислоты в крови и уменьшает вероятность наступления следующего болевого приступа.

5. Защищает от анемии. Организм получает железо из пищи, но его усвоение тесно связано с достаточной концентрацией аскорбиновой кислоты. Если ее мало, даже самая насыщенная железом еда (мясо, субпродукты) не принесет пользы. А тело будет страдать от анемии — недостатка железа в крови. Употребление витамина С в таблетках в дозировке 100 мг в сутки улучшает усвоение железа на 67%.

6. Повышает иммунитет. Витамин С шипучий, в таблетках или из натуральных продуктов не защищает от вирусных болезней. Это миф. Но на иммунитет он все же влияет. При его участии вырабатываются главные иммунные агенты — лейкоциты. Они защищают организм от инфекций. Он же не дает свободным радикалам повреждать активные иммунные клетки. И укрепляет местную иммунную защиту кожи и слизистых оболочек.

7. Улучшает состояние кожи. Вещество стимулирует заживление ран и укрепляет кожные покровы. Делает кожу более плотной, упругой. Поддерживает здоровую микрофлору на коже, тем самым снижая вероятность прыщей, угревой сыпи.

Витамин С в таблетках — какой выбрать

В продаже можно встретить витамин С шипучий и в таблетках. На самом деле не имеет значения, в каком виде вы будете его принимать. Важна лишь дозировка. Ежедневно следует получать суточную норму вещества (75-90 мг).

Врач может рекомендовать вам комбинированные препараты:

с рутином — для укрепления сосудов;

с железом — для снижения риска анемии;

с цинком — для повышения иммунной защиты и снижения риска осложнений вирусной, бактериальной инфекции.

Витамин С в таблетках усваивается хуже, чем из натуральных продуктов. Если вы придерживаетесь здорового рациона и употребляете достаточно свежих овощей и фруктов круглый год, добавки аскорбиновой кислоты вам не нужны.

Возможна ли передозировка витамина С

Если вы получаете вещество только из пищи, передозировка невозможна. Аскорбиновая кислота не задерживается в теле. Она распределяется в тканях и выводится с мочой и потом ежедневно.

Передозировка возможна, если вы принимаете аскорбинку в таблетках в больших дозах (больше 2000 мг в сутки). В этом случае избыток вещества может спровоцировать образование камней в почках или перенасыщение организма железом. Поэтому принимая аскорбиновую кислоту в лекарственной форме, следует соблюдать дозировку и рекомендации врача.