Коронавирус 14 июля: РФ смягчает правила для въезжающих, в мире выявили 13 млн заражений

В России выявили 6248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. С начала эпидемии в стране подтверждено 739 947 заражений.

Скончались накануне 175 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев по стране — 11 614.

Из больниц по выздоровлению за минувшие сутки выписали еще 8804 человека. За все время распространения заболевания в России вылечились от COVID-19 512 825 пациентов.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

Россия смягчает правила для въезжающих

С 15 июля в России отменяют обязательную 14-дневную изоляцию для въезжающих на территории страны. Соответствующее постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны предъявить документ на русском или английском языке с отрицательным тестом на COVID-19. Анализ должен быть проведен не ранее, чем за три дня до въезда в Россию. Если у въезжающих в страну такого документа нет, на прохождение теста дается три дня.

Число заражений COVID-19 в мире превысило 13 млн

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 13 миллионов. Такие цифры приводит Университет Джона Хопкинса.

По имеющимся данным, число заражений превысило 13 миллионов шесть тысяч. Скончались, по информации университета, более 570 тысяч пациентов. Победить инфекцию смогли более семи миллионов человек.

ВОЗ направляет экспертов в Казахстан

Всемирная организация здравоохранения направляет группу экспертов в Казахстан. Их задача — выяснить причины увеличения числа заболевших пневмонией в стране. Об этом сообщила глава представительства ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.

Кларинваль отметила, что с начала июня в стране выросло число случаев заболеваемости пневмонией. При этом посольство Китая в Казахстане ранее распространило сообщение с призывом проявить бдительность из-за распространения в стране пневмонии, уровень смертности от которой якобы превышает показатели летальности при диагнозе COVID-19.