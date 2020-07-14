Митрахович назвал причины высокого спроса на российское золото

Россия является промышленной страной и не может жить за счет экспорта золота, поскольку ресурс обладает только накопительной функцией. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение о том, что Россия получила больший доход от экспорта золота по сравнению с выручкой от продажи газа. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ), в апреле и мае российские компании от продажи за рубеж 65,4 тонны золота получили 3,55 миллиарда долларов. При этом прибыль «Газпрома» за тот же период составила 2,4 миллиарда. Уточняется, что было поставлено 24 миллиарда кубометров газа. Этот показатель на 21% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Некоторые эксперты утверждают, что рост экспорта российского золота произошел по причине изменения правил вывоза драгоценного металла за рубеж и решения Центробанка РФ приостановить его покупку на внутреннем рынке. При этом руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов полагает, что прибыль от поставок золота за рубеж может перекрыть порядка 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в этом году.

Как объяснил аналитик Станислав Митрахович, золото — это защитный актив, и его обычно покупают в период кризиса.

«Например, во всем мире снизилась стоимость газа и нефти, а золото не упало в цене. Более того, если кризис будет затягиваться, то могут подешеветь другие товары или услуги. Но это никакая не мистика, а просто конкретный товар лучше всего скупается во время кризиса», — пояснил Митрахович в беседе с ФАН.

Однако по мере окончания кризиса будет восстанавливаться спрос на нефть и газ, а, следовательно, эти товары вырастут в цене, прогнозирует собеседник ФАН.

«В современном мире жить только за счет золота невозможно. У ресурса есть накопительная функция, но в производстве оно никак использоваться не может», — отметил он.

К тому же Митрахович напомнил, что Россия всегда была промышленной страной. Кроме того, в мире товары и услуги имеют большее значение, чем ресурсы, которые просто нужно накапливать.

«Россия продает лес, уголь, металлы, и именно эти ресурсы являются нашей основой экспорта. Однако в сфере изготовления товаров добавленной стоимости у нас пока не так все хорошо. Еще только начинают работать производства, которые направлены на импортозамещение. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так, страна начала заниматься возрождением судостроения. С авиастроением у нас ситуация непростая. К примеру, проект пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 оказался проблемным. Тем не менее на горизонте есть новые проекты самолетов, как, например, МС-21. Это все фундаментально важнее для России, чем экспорт золота», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что на 93% экспорта российского золота приходится на Великобританию. Для сравнения: в 2018 году этот показатель равнялся 433 млн долларов, в 2017-м — 1,1 млрд. При этом в физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию с 10,4 тонны в 2018 году увеличился до 113,5 тонны в 2019-м.

Станислав Митрахович объяснил покупку Великобританией золота стремлением стабилизировать экономическую ситуацию в стране в период Brexit. Он также подчеркнул, что между Россией и Великобританией никакие торговые отношения не разорваны.