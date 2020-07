Экс-супруга Богомолова показала, как выглядела 30 лет назад

Ну..что сказать.. Всего-то 30 лет между фотками???? Как говорит @mofevna “С амплуа мы определились уже в детстве» Мало кто знает,что #марьянаспивак крестница моей мамы и каждое лето мы проводили тут,в деревне ГЛУШЬ. Знали ли мы тогда,что спустя много лет будем так заняты работой,что станем встречаться в основном тут и обсуждать совместные кино-проекты;))

