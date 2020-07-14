Экс-супруга Богомолова показала, как выглядела 30 лет назад

Москва, 14 июля. Звезда сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз показала подписчикам своего личного аккаунта в Instagram, как выглядела 30 лет назад. Звезда опубликовала коллаж, сравнивая себя современную с фотографией из детства. На снимке с артисткой позирует звезда театра и кино Марьяна Спивак.

«Ну… Что сказать… Всего-то 30 лет между фотками. Как говорит Марьяна Спивак: «С амплуа мы определились уже в детстве», — пишет Мороз.

Актриса раскрыла фанатам некоторые подробности своей жизни. Оказывается, актриса Марьяна Спивак не просто так оказалась на детском фото Дарьи. Девушка приходится матери Мороз крестницей. Каждое лето будущие звезды кино проводили в деревне.

«Знали ли мы тогда, что спустя много лет будем так заняты работой, что станем встречаться в основном тут и обсуждать совместные кинопроекты», — задается вопросом актриса.

Поклонники пришли в восторг от фото маленькой Мороз в посте «тогда и сейчас». Многим понравилась идея актрис сняться в таких же образах уже в зрелом возрасте.

«Какая прелесть! Женщины не меняются!» — пишут фанатки.

«Время не властно над красотой!» — убеждены комментаторы.

«Люблю и обожаю в любом образе!» — признаются подписчики.

Детали личной жизни Мороз стали чаще всплывать в СМИ после того, как звезда развелась с режиссером Константином Богомоловым, а сам кинодел впоследствии связал себя узами брака с известной российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. После этого фанаты стали сравнивать обеих женщин режиссера. Некоторые даже находят сходство между дочкой Богомолова от первого брака и его нынешней супругой.