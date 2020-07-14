Экс-супруга Богомолова показала, как выглядела 30 лет назад

Москва, 14 июля. Звезда сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз показала подписчикам своего личного аккаунта в Instagram, как выглядела 30 лет назад. Звезда опубликовала коллаж, сравнивая себя современную с фотографией из детства. На снимке с артисткой позирует звезда театра и кино Марьяна Спивак.
«Ну… Что сказать… Всего-то 30 лет между фотками. Как говорит Марьяна Спивак: «С амплуа мы определились уже в детстве», — пишет Мороз.
Ну..что сказать.. Всего-то 30 лет между фотками???? Как говорит @mofevna “С амплуа мы определились уже в детстве» Мало кто знает,что #марьянаспивак крестница моей мамы и каждое лето мы проводили тут,в деревне ГЛУШЬ. Знали ли мы тогда,что спустя много лет будем так заняты работой,что станем встречаться в основном тут и обсуждать совместные кино-проекты;))
Актриса раскрыла фанатам некоторые подробности своей жизни. Оказывается, актриса Марьяна Спивак не просто так оказалась на детском фото Дарьи. Девушка приходится матери Мороз крестницей. Каждое лето будущие звезды кино проводили в деревне.
«Знали ли мы тогда, что спустя много лет будем так заняты работой, что станем встречаться в основном тут и обсуждать совместные кинопроекты», — задается вопросом актриса.
Поклонники пришли в восторг от фото маленькой Мороз в посте «тогда и сейчас». Многим понравилась идея актрис сняться в таких же образах уже в зрелом возрасте.
«Какая прелесть! Женщины не меняются!» — пишут фанатки.
«Время не властно над красотой!» — убеждены комментаторы.
«Люблю и обожаю в любом образе!» — признаются подписчики.
Детали личной жизни Мороз стали чаще всплывать в СМИ после того, как звезда развелась с режиссером Константином Богомоловым, а сам кинодел впоследствии связал себя узами брака с известной российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. После этого фанаты стали сравнивать обеих женщин режиссера. Некоторые даже находят сходство между дочкой Богомолова от первого брака и его нынешней супругой.