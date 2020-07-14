В Сети появилось архивное фото Пугачевой, снятое скрытой камерой

Москва, 14 июля. Личный фотограф популярной певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал архивное фото звезды перед выступлением.

На странице фотографа появилось фото, на котором сидящая перед зеркалом в гримерке Примадонна держит в руках тушь и смотрит куда-то вдаль. На заднем плане стоит Родин и фотографирует артистку через зеркало.

По словам мужчины, кадр был сделан в 90-е годы во время одного из выступлений народной артистки в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

«В день фотографа моя съемка скрытой камерой Аллы Пугачевой. Дело было в Питере в БКЗ «Октябрьский»! 90-е годы прошлого столетия! Звучит, как мезозойская эра!» — написал Родин.

Поклонники восхитились архивным снимком звезды и оставили свои комментарии под фото. Один из подписчиков отметил, что «мезозойская эра» «звучит действительно страшно».

Профиль Родина наполнен десятками архивных фотографий звезд отечественной эстрады. Фотограф ранее показывал кадры Пугачевой и ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, певицы Ирины Аллегровой, участников кабаре-дуэта «Академия» Лолиты и Александра Цекало и многих других.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По его мнению, такой исход их романа вряд ли возможен.