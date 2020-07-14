Карпович переехала в особняк Прилучного и рассорилась с прислугой

Москва, 14 июля. Российский актер Павел Прилучный опять привлек к себе внимание общественности. После развода с Агатой Муцениеце артист съехался с коллегой Мирославой Карпович, которая устроила скандал в особняке нового избранника.

Павел Прилучный продолжает увязать все в новых и новых скандалах, связанных с его личной жизнью. В феврале этого года произошел его разрыв с Агатой Муцениеце, с которой актер прожил в браке девять лет. Бывшая супруга сообщила об агрессивном поведении Прилучного и при разводе оставила себе двоих детей.

После этого в прессе появились слухи о том, что знаменитость быстро нашла себе новую избранницу. Ей стала звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которая моментально столкнулась с волной хейта от фанаток артиста. По словам Карпович, она не обращает внимания на оскорбления и угрозы — напротив, они идут ей на пользу. Из-за скандала на ее страницу в Instagram подписалось огромное количество человек.

Судя по имеющейся информации, недавно звездная пара решила съехаться в особняке, который достался Прилучному после недавнего развода. Об этом стало известно благодаря соседям артиста, недовольным новоявленной соседкой. Как сообщает портал «СтарХит», девушка часто ведет себя грубо и рассорилась с прислугой. По словам соседей, звезда кричит на домработницу.

«Она ведет себя так, будто всегда тут жила. А ведь это не так», — заметил один из соседей.

На данный момент Прилучный и Карпович не комментируют свою личную жизнь, однако скрыть отношения от папарацци не удается. В Сети уже появилось множество фото и видео, на которых запечатлены возлюбленные.

Судя по всему, ради отношений со знаменитым актером Карпович решила серьезно изменить свою внешность. Как сообщалось ранее, об этом рассказал пластический хирург Николай Григоряк.