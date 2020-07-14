Разин поделился секретом похудения на 43 килограмма

Москва, 14 июля. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что смог похудеть со 150 до 107 килограммов. Менеджер поделился с подписчиками своим способом.

Разин отметил, что ему подсказали хорошую диету специалисты, которые лечили «серьезных людей», включая Аллу Пугачеву.

«Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп», — написал продюсер.

По его мнению, предложенная диета оказывает щадящее воздействие на организм. Менеджер подчеркнул, что прекрасно себя чувствует.

«Уже вешу 107 кг, по сравнению со 150. Считаю, что диета, которую мне посоветовали врачи, которые лечили таких серьезных людей, как Алла Борисовна Пугачева, очень хорошая», — поделился мнением Разин.

Врач-диетолог Елена Соломатина скептически отнеслась к подобной диете. По ее мнению, особой разницы не будет, если заменять мясо селедкой. Основным критерием она назвала калорийность.

«Соленые огурцы, селедка задерживают жидкость в организме, но все зависит от количества съеденного. Либо это шутка с его стороны, либо расчет на сенсацию. Это мини-розыгрыш, потому что ничего принципиально нового в таком питании нет», — прокомментировала врач.

Диетолог добавила, что Разин поделился видео со своей диетой, что не осталось без внимания людей, они смотрят, читают, подписываются на него, пишет «Вечерняя Москва».