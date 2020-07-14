Министр здравоохранения Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску

Сидней, 14 июля. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант не смог с первого раза надеть медицинскую маску во время выступления, когда призывал жителей австралийского штата Виктория активно носить маски. Видео с выступлением политика попало в эфир австралийских телеканалов.

Глава Минздрава Австралии опозорился, пытаясь надеть медицинскую маску.

«Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску», — подчеркнул министр в обращении.

Как передает телеканал Seven News, после выступления он попытался показать, как правильно носить маску. Когда он начал ее надевать, маска полностью закрыла глаза министра. Натянуть маску министр смог только со второго раза и не сразу.

Как подсказал Роспотребнадзор, очень важно, чтобы защитная маска плотно прилегала к лицу. Для этого ее нужно развернуть цветной стороной наружу, зафиксировать на переносице, расправить до подбородка и затем надеть петли на уши. Носить медицинскую маску следует в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей либо рядом с больными людьми. На свежем воздухе носить маску нецелесообразно.

Время ношения маски зависит от ее характеристик. Так, маску с бумажным фильтром можно носить не более двух часов, а маску с антибактериальной пропиткой — 3–5 часов. Если маска вдруг стала влажной, ее следует незамедлительно поменять.

Снимать маску нужно за ушные петли. Если вы коснулись поверхности маски, немедленно помойте руки с мылом или спиртовым раствором. Не используйте одноразовую маску повторно. Сразу после использования маску следует выбросить.

Важно понимать, что медицинская маска не обеспечивает полной защиты от заболевания. Помимо нее нужно соблюдать иные меры профилактики.