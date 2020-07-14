Пенсии многих россиян вырастут с 1 октября

Москва, 14 июля. Пенсии значительного числа россиян станут выше с 1 октября нынешнего года. Автором инициативы выступило российское правительство.

Согласно данным на портале правовой информации, увеличатся выплаты тем гражданам РФ, которые до пенсии работали в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ либо там работали члены их семей.

Пенсии некоторых сотрудников Министерства внутренних дел России могут вырасти — пересчет запланирован в размере трех процентов.

Кроме того, кабмин распорядился увеличить размеры окладов военнослужащим. Сумма ежемесячных выплат будет увеличена для работников таможенной службы, пожарных, ФСИН.

Напомним, что единовременная денежная выплата будет начислена некоторым категориям пенсионеров, чей трудовой стаж начался еще во времена Советского Союза.

Добавим, что с 1 августа некоторые граждане будут получать повышенную пенсию. Речь идет о работавших в 2019 году пенсионерах. У них будет теперь повышенная страховая пенсия. Максимальная прибавка может достигать трех баллов. По расчету ПФР, выплаты могут увеличиться почти на 271 рубль.

Для получения повышенной пенсии гражданину не нужно подавать заявление, процесс будет автоматическим. Андрей Исаев напомнил, что «августовский пересчет» уже стал традиционным.