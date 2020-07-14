Медики назвали новый симптом ранней стадии болезни Паркинсона

Москва, 14 июля. Медики стали чаще диагностировать болезнь Паркинсона, которая раньше ассоциировалась со старостью, у молодых людей. Это заболевание невозможно вылечить, однако развитие недуга можно существенно замедлить, если вовремя диагностировать. Недавно исследователи открыли новый симптом, сигнализирующий о ранней стадии болезни. Об этом пишет Daily Express.

Так, специалисты установили, что одним из предвестников заболевания может стать отдышка. Ученые пока не нашли четкой связи между сбоями в работе дыхательной системы и неврологическим заболеванием, но отдышка была обнаружена у большинства пациентов с болезнью Паркинсона.

Также среди симптомов болезни называют проблемы с удержанием равновесия, потерю обоняния, проблемы со сном, а также тремор конечностей. Подчеркивается, что болезнь Паркинсона чаще всего встречается у людей старше 60 лет. Мужчины подвержены этой болезни чаще, чем женщины.

Исследователи выяснили, что распознать первые признаки болезни можно по изменению почерка человека. Отмечается, что если человек писал крупными буквами, а потом перешел на мелкий шрифт, то стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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