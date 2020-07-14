Иммунолог назвал три фактора, при которых человек не заболеет коронавирусом

Москва, 14 июля. Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом.

По его словам, в первом случае у человека должен быть быстрый и сильный врожденный иммунитет. Он уточнил, что при малой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Как пишет KP.Ru, во втором случае человек заразился, но у него сильный иммунитет.

«Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами («обычные» простуды)», — сказал иммунолог.

Если организм сильный, но склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. В этом случае болезнь будет протекать в легкой форме.

«С учетом имеющихся данных пока мы не можем определить, есть ли какой-либо генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом», — объяснил специалист.

Напомним, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире к утру 14 июля превысило 13 миллионов человек, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. По опубликованной на сайте университета информации, в общей сложности в мире болеют 13 070 097 человек. Прирост числа зараженных составил порядка 190 тысяч человек. За весь период пандемии умерли 572 411 пациентов, а свыше 7,2 миллиона выздоровели.

В Соединенных Штатах количество граждан с COVID-19 превышает 3,3 миллиона. Страна возглавляет рейтинг по числу зараженных. Далее следует Бразилия с 1,8 миллиона инфицированных. Следом расположились Индия (878,2 тысячи), Россия (737 тысяч), Перу (330,1 тысячи).