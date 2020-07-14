Врач призвала обязать въезжающих в РФ иностранцев сдавать дополнительный тест на COVID-19

Въезжающие в Россию иностранцы должны сдавать дополнительный тест на COVID-19, считает врач высшей категории Лариса Алексеева. Таким образом она отреагировала на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну.

Сейчас граждане других государств должны будут предоставить документ на русском или английском языке с отрицательным тестом на COVID-19, взятым не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию. В свою очередь россияне смогут показать результаты теста или сдать его уже дома. В случае, если у прибывающих в страну нет такого документа, на его прохождение дается три дня.

По мнению терапевта, врача высшей категории Ларисы Алексеевой, отмена обязательной изоляции для въезжающих — это очень хороший шаг для экономики страны, даже несмотря на то, что «в последнее время наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией во всем мире».

«К нам не будут приезжать люди из стран, где индекс распространения коронавирусной инфекции больше 1. В принципе, если у приезжающих будут анализы, а анализ на COVID-19 невозможно подделать, он зарегистрирован в Роспотребнадзоре, то почему нет? Если любой другой анализ может выдать какая-то сторонняя фирма, то анализ на COVID-19 сторонняя фирма выдать не сможет, потому что он занесен в реестр, который един для всей России. Но я считаю, что въезжающие в Россию иностранцы должны сдавать дополнительный тест на COVID-19 у нас. Чтобы при въезде они сдавали кровь на COVID, пару суток были изолированы, а потом уже прекрасно с антителами могли у нас путешествовать и т. д.», — сообщила Алексеева в интервью ФАН.

Она согласна с мэром Москвы Сергеем Собяниным, ранее заявившим, что Россия может принимать только иностранцев, в странах которых индекс заражения COVID-19 менее единицы. Это исключает приезд туристов из эпидемиологически неблагоприятных государств вроде Бразилии или США.

«Тут все меры безопасности правильные, две недели изоляции можно избежать, просто сдав тесты, и я думаю, что открывать границы точно надо, это поможет стабилизировать экономику нашей страны», — заключила Алексеева.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что с 15 июля власти России начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Это стало возможным благодаря тому, что «в России на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции».

По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на 100 тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.