Как укрепить волосы: действенные домашние рецепты

Красивые и ухоженные волосы всегда были в моде. Поэтому сейчас на полках магазинов можно заметить бесконечное множество различных средств, обещающих восстановить силу, блеск и цвет волос. Но ведь есть масса способов сделать это в домашних условиях, что существенно сэкономит деньги и будет безвредно для здоровья.

Как укрепить волосы в домашних условиях: несколько полезных советов

Современные модницы порой обходят народные средства восстановления волос стороной, а зря. Зачастую именно их действие намного лучше сказывается на шевелюре, чем разрекламированные средства. Поэтому стоит попробовать начать лечение волос именно с них.

Одним из самых действенных домашних средств можно назвать отвары. Каждое лекарственное растение по-своему оказывает благотворное влияние на кожу головы, поэтому при комплексном применении эффект будет заметен уже через месяц.

Например, отвар коры дуба помогает регулировать выработку кожного сала, ромашка обладает успокоительным и увлажняющим действием, крапива поможет ускорить рост волос, а корень лопуха препятствует их выпадению. Одним из огромных плюсов этого метода является то, что все ингредиенты можно купить в ближайшей аптеке. А сама покупка не ударит по карману.

Напитать влагой волосяные луковицы и укрепить их также поможет касторовое масло. На этом его «заслуги» не заканчиваются. Это средство начали применять для лечения кожи головы очень давно и полюбили за его эффективность. Касторовое масло помогает справиться с секущимися кончиками, возвращает волосам блеск и сильно их питает. Использовать его очень просто — за два часа перед банными процедурами масло втирают в кожу головы и заворачивают полотенцем.

Хороший эффект также оказывает кокосовое или масло жожоба. Их можно добавлять в маски с медом и яичным желтком. Такие нехитрые косметические средства способствуют сильному укреплению волосяных фолликул и избавляют кожу от перхоти.

В последнее время активно набирает популярность никотиновая кислота. Многие, кто попробовал это чудо-средство, рассказывают, что их шевелюра за месяц отросла на три сантиметра, а толщина волос заметно увеличилась. Купить никотиновую кислоту, или ниацин, можно в аптеке и пройти курс процедур в течение месяца.

Ну и, конечно, куда же без всеми любимого алое. Чистый сок этого растения можно добавлять в шампунь или кондиционер либо втирать в кожу головы за 15 минут до мытья. Алое делает волосы мягкими и послушными, а входящие в его состав витамины групп B, C и E увлажнят кожу, окажут противовоспалительное действие и отрегулируют работу сальных желез.

Также помочь в этом непростом вопросе помогут витамины. Однако советуем не вестись на поводу у маркетологов и, тем более, не покупать неизвестные лекарственные средства в соцсетях. Выписывать витамины должен только врач. Поэтому при возникновении проблем с ростом, состоянием или выпадением волос поспешите к трихологу.

Несколько рецептов действенных масок

Для приготовления первой маски вам понадобится столовая ложка горчицы, две столовые ложки крепкой заварки и один яичный желток. Все ингредиенты тщательно перемешайте и нанесите на кожу головы, втирая ее массажными движениями. Спустя 20 минут смесь можно смыть. Она помогает улучшить кровоток к коже головы и стимулирует рост волос.

Остановить сильное выпадение волос поможет маска из меда, который предварительно нужно растопить и остудить. Такую маску следует хорошо втереть в кожу головы, затем надеть целлофановую шапочку и замотать полотенцем для сохранения тепла. Смывать мед следует спустя час. Процедуру лучше повторять дважды в неделю.

Эффективным покупным средством является бесцветная хна. Приобрести ее легко в любой аптеке. Она хорошо помогает бороться с выпадением волос, укрепляет их и отлично борется с жирностью кожи головы. Советуем тщательно ознакомиться с инструкцией перед применением.

Как оказалось, для красоты волос не всегда требуется дорогостоящий салонный уход, ведь домашние методы уже давно доказали свою эффективность и до сих пор пользуются огромной популярностью.