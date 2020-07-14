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Диета на две недели: как худеют голливудские актеры по системе Body Reset Diet 

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«Перезагрузка тела» обещает быстрое похудение

Как похудеть за две недели? Голливудский диетолог и тренер Харли Пастернак предложил план похудения, которому следуют актеры и телеведущие. В чем его особенности?

Диета, получившая название Body Reset Diet («сброс», «перезагрузка» тела), стала популярной среди голливудских знаменитостей. Ее сторонники уверены, что это отличный способ улучшить метаболизм и быстро избавиться от лишнего веса.

И, действительно, в первые же 15 дней похудение происходит стремительно. И это важно, считает автор системы Body Reset Diet — американский диетолог Харли Пастернак. Ведь именно первые дни и первые результаты формируют мотивацию. Если вы видите свои успехи, у вас сохраняется желание придерживаться даже строгих требований и худеть. А если результатов нет, то и мотивация быстро уходит.

Как похудеть за две недели: особенности диеты

Строго говоря, придерживаться этого плана необходимо не 14, а 15 дней. А пищевые привычки, которые формирует третий этап системы, следует соблюдать и в дальнейшем, чтобы поддерживать потерю веса.

Похудение достигается при соблюдении ряда условий.

1. Ограничение калорийности рациона. В течение дня вы должны получать с пищей не более 1200-1400 калорий. По сравнению с привычным рационом, диета урезает калорийность на треть.

2. Главное блюдо  смузи. Автор диеты предлагает заменить часть блюд питательными коктейлями. Они низкокалорийны, но содержат все необходимые организму нутриенты. Благодаря этому тело не испытывает нехватки питательных веществ и избавляется от жировой ткани.

3. Пятиразовое питание. Чтобы чувство голода не преследовало в течение дня, есть нужно часто и понемногу. В дополнение к смузи автор предлагает низкокалорийные закуски на второй завтрак и полдник.

4. Легкие физические нагрузки. От худеющего не требуются спортивные подвиги. Но физическая активность должна увеличиться. Харли Пастернак предлагает начать с ходьбы. И обязательно добавить в план похудения силовые упражнения, которые помогут остановить потерю мышечной ткани на ограниченном рационе.

Силовые тренировки помогают сжигать жир и не провоцируют аппетит. Их продолжительность не должна превышать 10 минут в день.

Достаточно 10 минут силовых упражнений в день

Диета на две недели: этапы

План похудения делят на три этапа, по пять дней каждый.

Первый. На завтрак, обед и ужин готовьте смузи. В другие приемы пищи ешьте некалорийные закуски. Ваша физическая активность должна включать не менее 10 тысяч шагов в день.

Второй. В вашем рационе должны быть два смузи, две легкие закуски в течение дня и одно твердое блюдо. Физическая активность — те же 10 тысяч шагов и 5-10 минут силовых тренировок с отягощением (гиря, гантели).

Третий. Оставьте один смузи и две закуски, добавьте два твердых блюда в день. Физическая активность сохраняется прежней.

После завершения третьего этапа следует соблюдать его рацион. Два раза в неделю можно устраивать «дни без правил»: есть и пить, что угодно. Эти послабления помогут сохранить мотивацию и продолжить снижать вес.

Смузи — главное блюдо диеты

Как похудеть за две недели: что можно и нельзя есть

Главное блюдо диеты — смузи. Готовить его следует из четырех компонентов:

  • жидкой основы — вода, обезжиренное или растительное молоко (миндальное, соевое);
  • белка — обезжиренный йогурт, сыр тофу или протеиновый порошок;
  • здорового жира — орехи, семена льна, авокадо;
  • продуктов с высоким содержанием клетчатки — любые фрукты, зеленые листовые овощи, ягоды.

Ингредиенты следует сбить в блендере и выпить коктейль сразу после приготовления.

Варианты смузи:

  1. обезжиренное молоко, йогурт, банан, красное яблоко, миндаль, корица;
  2. малина, черника, апельсин, протеиновый порошок, семена льна;
  3. обезжиренный йогурт, шпинат, груша, виноград, авокадо.

Сочетания могут быть любыми, а вкус — подходящим к завтраку и ужину.

Готовьте вкусные смузи из овощей, фруктов, ягод

Закуски — только легкие. Например, соевый сыр эдамаме, ломтики яблок, отварное филе курицы и индейки, сельдерей, крекеры из цельной пшеницы, обезжиренный сыр.

Твердые блюда, которые вводятся на втором этапе, включают простые продукты с минимальной обработкой:

  • салаты из листовой зелени со свежими овощами, бобовыми, куриным филе и оливковым маслом;
  • бутерброды из цельнозернового хлеба с куриной или индюшиной грудкой, нежирным сыром, овощами;
  • супы на бульоне с небольшим содержанием соли, овощами, фасолью, постным мясом;
  • комбинированные блюда — куриная грудка или морепродукты с гарниром из бурого риса, тушеных овощей.

В период диеты запрещены, а в дальнейшем не рекомендованы:

  • цельное молоко и жирный сыр;
  • жареные продукты;
  • белый хлеб, макароны, рафинированные злаки (белый рис, овсянка быстрого приготовления);
  • сладкие напитки;
  • алкоголь.

От алкогольных напитков на время диеты следует отказаться не только из-за их калорийности. По мнению Харли Пастернака, алкоголь снижает способность организма сжигать жир. А опьянение приводит к неправильному выбору пищи и перееданию.

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