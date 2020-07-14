Диета на две недели: как худеют голливудские актеры по системе Body Reset Diet 

Как похудеть за две недели? Голливудский диетолог и тренер Харли Пастернак предложил план похудения, которому следуют актеры и телеведущие. В чем его особенности?

Диета, получившая название Body Reset Diet («сброс», «перезагрузка» тела), стала популярной среди голливудских знаменитостей. Ее сторонники уверены, что это отличный способ улучшить метаболизм и быстро избавиться от лишнего веса.

И, действительно, в первые же 15 дней похудение происходит стремительно. И это важно, считает автор системы Body Reset Diet — американский диетолог Харли Пастернак. Ведь именно первые дни и первые результаты формируют мотивацию. Если вы видите свои успехи, у вас сохраняется желание придерживаться даже строгих требований и худеть. А если результатов нет, то и мотивация быстро уходит.

Как похудеть за две недели: особенности диеты

Строго говоря, придерживаться этого плана необходимо не 14, а 15 дней. А пищевые привычки, которые формирует третий этап системы, следует соблюдать и в дальнейшем, чтобы поддерживать потерю веса.

Похудение достигается при соблюдении ряда условий.

1. Ограничение калорийности рациона. В течение дня вы должны получать с пищей не более 1200-1400 калорий. По сравнению с привычным рационом, диета урезает калорийность на треть.

2. Главное блюдо — смузи. Автор диеты предлагает заменить часть блюд питательными коктейлями. Они низкокалорийны, но содержат все необходимые организму нутриенты. Благодаря этому тело не испытывает нехватки питательных веществ и избавляется от жировой ткани.

3. Пятиразовое питание. Чтобы чувство голода не преследовало в течение дня, есть нужно часто и понемногу. В дополнение к смузи автор предлагает низкокалорийные закуски на второй завтрак и полдник.

4. Легкие физические нагрузки. От худеющего не требуются спортивные подвиги. Но физическая активность должна увеличиться. Харли Пастернак предлагает начать с ходьбы. И обязательно добавить в план похудения силовые упражнения, которые помогут остановить потерю мышечной ткани на ограниченном рационе.

Силовые тренировки помогают сжигать жир и не провоцируют аппетит. Их продолжительность не должна превышать 10 минут в день.

Диета на две недели: этапы

План похудения делят на три этапа, по пять дней каждый.

Первый. На завтрак, обед и ужин готовьте смузи. В другие приемы пищи ешьте некалорийные закуски. Ваша физическая активность должна включать не менее 10 тысяч шагов в день.

Второй. В вашем рационе должны быть два смузи, две легкие закуски в течение дня и одно твердое блюдо. Физическая активность — те же 10 тысяч шагов и 5-10 минут силовых тренировок с отягощением (гиря, гантели).

Третий. Оставьте один смузи и две закуски, добавьте два твердых блюда в день. Физическая активность сохраняется прежней.

После завершения третьего этапа следует соблюдать его рацион. Два раза в неделю можно устраивать «дни без правил»: есть и пить, что угодно. Эти послабления помогут сохранить мотивацию и продолжить снижать вес.

Как похудеть за две недели: что можно и нельзя есть

Главное блюдо диеты — смузи. Готовить его следует из четырех компонентов:

жидкой основы — вода, обезжиренное или растительное молоко (миндальное, соевое);

белка — обезжиренный йогурт, сыр тофу или протеиновый порошок;

здорового жира — орехи, семена льна, авокадо;

продуктов с высоким содержанием клетчатки — любые фрукты, зеленые листовые овощи, ягоды.

Ингредиенты следует сбить в блендере и выпить коктейль сразу после приготовления.

Варианты смузи:

обезжиренное молоко, йогурт, банан, красное яблоко, миндаль, корица; малина, черника, апельсин, протеиновый порошок, семена льна; обезжиренный йогурт, шпинат, груша, виноград, авокадо.

Сочетания могут быть любыми, а вкус — подходящим к завтраку и ужину.

Закуски — только легкие. Например, соевый сыр эдамаме, ломтики яблок, отварное филе курицы и индейки, сельдерей, крекеры из цельной пшеницы, обезжиренный сыр.

Твердые блюда, которые вводятся на втором этапе, включают простые продукты с минимальной обработкой:

салаты из листовой зелени со свежими овощами, бобовыми, куриным филе и оливковым маслом;

бутерброды из цельнозернового хлеба с куриной или индюшиной грудкой, нежирным сыром, овощами;

супы на бульоне с небольшим содержанием соли, овощами, фасолью, постным мясом;

комбинированные блюда — куриная грудка или морепродукты с гарниром из бурого риса, тушеных овощей.

В период диеты запрещены, а в дальнейшем не рекомендованы:

цельное молоко и жирный сыр;

жареные продукты;

белый хлеб, макароны, рафинированные злаки (белый рис, овсянка быстрого приготовления);

сладкие напитки;

алкоголь.

От алкогольных напитков на время диеты следует отказаться не только из-за их калорийности. По мнению Харли Пастернака, алкоголь снижает способность организма сжигать жир. А опьянение приводит к неправильному выбору пищи и перееданию.