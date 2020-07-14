Соседов ответил на слухи о разводе Пугачевой и Галкина

Москва, 14 июля. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением касательно слухов о расставании примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным, заметив, что такое развитие сценария навряд ли возможно.

В социальных сетях появилась информация о том, что Пугачева и Галкин приняли решение развестись спустя 20 лет отношений. Однако нет ни автора, ни источника этих сообщений. Сергей Соседов, который всегда с трепетом относился к паре певицы и юмориста, отреагировал на эти слухи. Он не стали критиковать Галкина и Пугачеву и заявил, что подобные сообщения не могут иметь никакого отношения к реальной картине.

С точки зрения музыкального критика, примадонна не будет уходить от юмориста, так как тот является лучшим для нее вариантом и пределом мечтаний. Соседов считает, что даже коллега по цеху певицы Филипп Киркоров проигрывает конкуренцию Максиму Галкину.

«Он не мог обеспечить Алле таких условий, в которых она сейчас живет. Макс Галкин для Аллы — это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он ее главный Олимп», — отметил музыкальный критик.

Соседов подчеркнул, что Пугачевой с Галкиным абсолютно комфортно, поэтому уходить от телеведущего она точно не будет.

«Ну, куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет? То, что она сегодня имеет, — райские кущи. Скажите, кто кроме Пугачевой и Галкина, сегодня живет в такой дикой роскоши? Да никто! Зачем говорят об их возможном расставании, я не знаю. Такого просто, на мой взгляд, не может быть», — эмоционально ответил Соседов.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин показал поклонникам спа-центр, который он построил для своей супруги певицы Аллы Пугачевой. Спа находится в замке звездной семьи в подмосковной деревне Грязь. На опубликованных кадрах шоумен купается в бассейне вместе с детьми.