Продюсер раскрыла подробности о романе замужней Дубцовой с Тимати

Москва, 14 июля. Бывший продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина рассказала, что рэпер Тимати сблизился с певицей Ириной Дубцовой во время гастролей участников шоу «Фабрики звезд».

Как уточнила Сазыкина, которая много раз ездила в гастрольные туры с участниками «Фабрики звезд», Тимати долгое время предпочитал свободные отношения браку. В то время он рассказывал средствам массовой информации, что встречался с «красивой девочкой Викусей». Продюсер вспомнила, что Дубцова приезжала с Тимати на концерты в расположенные поблизости от Москвы города.

Как пишет издание «Экспресс-газета», во время дальних гастрольных туров Тимати проводил время с Дубцовой. При этом артистка к тому времени уже была замужем за солистом музыкального коллектива «Плазма» Романом Черницыным. Как писали СМИ, будущий директор Димы Билана Влад Пряников неоднократно видел Дубцову выходящей из гостиничного номера Тимати.

Он жаловался на поведение участников «Фабрики звезд» — они часто шумели и мешали ему спать. Он также угрожал рассказать о выходящих за рамки дружбы отношениях музыканта руководству проекта.

Напомним, Тимати купил тигренка и опубликовал фото с новым питомцем. Полосатую кошку назвали Рони, написал певец в Instagram. Новое приобретение вызвало поток критики со стороны подписчиков. Некоторые пользователи напомнили, что покупка экзотических животных была модой в 90-е годы прошлого века. Кто-то возмутился тем, что тискать такое животное нельзя.

Певец ответил фанатам, что для Рони выделана просторная территория, которую не мог предоставить никакой зоопарк. Что касается нежного обращения, Тимати считает, что тигренку два месяца и пока «тисканье» хищнику не вредит. Поток людского мнения не прекращался, выдержка рэпера закончилась. Подчеркнув, что люди пишут «тупые комментарии», он отказался дальше что-либо отвечать на замечания фанатов.