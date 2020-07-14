В ПФР назвали категорию пенсионеров, кому положена выплата за «советский стаж»

Москва, 14 июля. Пенсионеры, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР, по закону могут получить единовременную выплату. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, выплаты в каком размере полагаются гражданам в возрасте от 53 до 67 лет.

Отметим, что не все пенсионеры осведомлены о том, что эти деньги выплачиваются из пенсионных накоплений.

Пенсионеру нужно собрать необходимые документы и прийти в отделение ПФР того субъекта, где он проживает. Там гражданин подает заявление и прикладывает перечень документов. В течение месяца деньги поступают на банковскую карту заявителя.

Получить единовременную выплату могут пенсионеры нескольких категорий. Речь идет о людях, родившихся в 1967 году и раньше, которым назначена страховая пенсия по старости, включая досрочную.

Следующая категория — россияне, которые с 2002 по 2004 годы делали страховые взносы на накопительную пенсию. В этот перечень попадают женщины 1957–1966 годов рождения и мужчины, родившиеся в период с 1953 по 1966 год.

Претендовать на выплату могут граждане РФ — участники программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений.

Сумма выплаты варьируется в зависимости от размера накоплений на персональном счете в ПФР. В качестве примера в ПФР привели такую ситуацию: гражданин родился до 1967 года, делал взносы на накопительную часть пенсии в 2002–2004 годы. Ему в качестве единовременной выплаты могут начислить 5–10 тысяч рублей, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, что ранее в ПФР напомнили о надбавках тем пенсионерам, чей рабочий стаж начался еще в советское время. Заявителю надо обратиться с Пенсионный фонд с необходимым перечнем документов.