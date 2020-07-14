Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа впервые в истории

Москва, 14 июля. Доходы России от экспорта золота впервые в истории страны превысили выручку от экспорта газа. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

Показатели во втором квартале текущего года превысили в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, достигнув 3,55 миллиарда долларов. В период с апреля по май экспорт составил 65,4 тонны золота. По информации ФТС, российская энергетическая компания «Газпром» продала за рубеж топлива на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. В общей сложности она поставила 24 миллиарда кубометров газа. Этот показатель на 21% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в Центробанке, доход России от экспорта трубопроводного газа меньше, чем от экспорта золота за два месяца. Рост экспорта российского золота связан с изменением правил вывоза драгоценного металла за рубеж и решением Центробанка РФ приостановить его покупку на внутреннем рынке.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. По его словам, с 1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем продажи золота. Как считает эксперт, экспорт золота может перекрыть порядка 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в этом году.

«В любом случае это некий плюс к торговому балансу, к платежному балансу — в текущей ситуации это может быть значимая поддержка с точки зрения притока валюты», — указал Худалов.

Как рассказала директор по исследования VYGON Consulting Мария Белова, абсолютный антирекорд у экспортных цен на газ был зафиксирован на пике падения цен на нефть. Речь идет о 1998–1999 годах. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его прогнозам, экспорт газа в Европу в 2020 году может упасть до 163 миллиардов кубометров. Средняя экспортная цена может стать самой низкой за последние 15 лет, добавил эксперт.

Бизнес-портал ETF Trends ранее написал, что «золотая политика» России, решившей в апреле приостановить закупки драгметалла, выглядит весьма перспективной. Страна по возвращении цен в нормальное русло после пандемии коронавируса продолжит увеличивать свой золотой резерв, считают аналитики.