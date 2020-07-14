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Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа впервые в истории

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Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа впервые в истории

Москва, 14 июля. Доходы России от экспорта золота впервые в истории страны превысили выручку от экспорта газа. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

Показатели во втором квартале текущего года превысили в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, достигнув 3,55 миллиарда долларов. В период с апреля по май экспорт составил 65,4 тонны золота. По информации ФТС, российская энергетическая компания «Газпром» продала за рубеж топлива на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. В общей сложности она поставила 24 миллиарда кубометров газа. Этот показатель на 21% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа впервые в истории

Как сообщили в Центробанке, доход России от экспорта трубопроводного газа меньше, чем от экспорта золота за два месяца. Рост экспорта российского золота связан с изменением правил вывоза драгоценного металла за рубеж и решением Центробанка РФ приостановить его покупку на внутреннем рынке.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. По его словам, с 1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем продажи золота. Как считает эксперт, экспорт золота может перекрыть порядка 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в этом году.

«В любом случае это некий плюс к торговому балансу, к платежному балансу — в текущей ситуации это может быть значимая поддержка с точки зрения притока валюты», — указал Худалов.

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа впервые в истории

Как рассказала директор по исследования VYGON Consulting Мария Белова, абсолютный антирекорд у экспортных цен на газ был зафиксирован на пике падения цен на нефть. Речь идет о 1998–1999 годах. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его прогнозам, экспорт газа в Европу в 2020 году может упасть до 163 миллиардов кубометров. Средняя экспортная цена может стать самой низкой за последние 15 лет, добавил эксперт.

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа впервые в истории

Бизнес-портал ETF Trends ранее написал, что «золотая политика» России, решившей в апреле приостановить закупки драгметалла, выглядит весьма перспективной. Страна по возвращении цен в нормальное русло после пандемии коронавируса продолжит увеличивать свой золотой резерв, считают аналитики.

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Источник: РБК
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