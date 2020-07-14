Россияне рассказали об идеальной работе

Москва, 14 июля. Россияне рассказали, какая работа могла бы называться идеальной. Как уточнили исследователи сервиса подбора персонала «Работа.ру» и приложения для общения Viber, были опрошены около 4,6 тысячи пользователей сервиса по поиску работы и 2,6 тысячи пользователей мессенджера.

По данным РИА Новости, первым признаком идеальной работы россияне считают высокую зарплату, об этом завили 67% пользователей. На втором месте по приоритетам оказалась стабильность, о которой заявили 58% респондентов. Кроме того, еще 48% людей уточнили, что для идеальной работы необходим хороший коллектив.

По мнению россиян, также для идеальной работы свойственны комфортные условия труда, удобное расположение и близость к дому. Для жителей России важно, чтобы работа доставляла удовольствие и способствовала самореализации.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, с которыми проще найти работу с учетом возросшего уровня безработицы и ситуации на рынке труда в России. Специалисты отмечают, что особенно востребованными в разгар пандемии остаются медики.

Коммерческим структурам по-прежнему требуются специалисты, способные вывести бизнес из кризиса, качественно и быстро перестроить работу организации под новые стандарты. Без работы, по мнению экспертов, не останутся квалифицированные антикризисные менеджеры, специалисты по цифровой трансформации бизнеса, IT-специалисты разного уровня, маркетологи, SMM-менеджеры и аналитики big data.

Кроме того, после кризиса многие компании будут остро нуждаться в менеджерах по продажам, которые смогут восстановить спрос на их продукцию, считают специалисты. Также на рынке труда востребованы водители, курьеры, операторы колл-центра и удаленные менеджеры.