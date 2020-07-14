Названа категория россиян, которую ждет повышение пенсии с 1 октября 2020 года

Москва, 14 июля. Очередное повышение пенсий ожидает россиян уже в октябре, об этом говорится в решении правительства РФ. Отмечается, что повышение пенсионных выплат коснется некоторых сотрудников МВД.

Ожидается, что сумма перерасчета составит 3%. Как говорится в документе, повышение в 1,03 раза будет распространяться на оклады по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту.

Кроме того, повышение ожидает военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Как пишет «Экономика сегодня», изменения коснутся должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, служащих в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции. По данным издания, повышение пенсий также затронет сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, а также работников сферы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.

Напомним, упрощенный порядок оформления документов для Пенсионного фонда продлевается до конца месяца. Ранее эту меру вводили с апреля по июнь в рамках борьбы распространением коронавируса. Как подчеркнули в Пенсионном фонде России, многие услуги перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. В частности, это касается получения пенсий по доверенности.

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Таким образом, им положена индексация страховой части пенсии.

В Пенсионном фонде также уточнили, что перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ожидается, что прибавку оценят 29,6 тысячи россиян.