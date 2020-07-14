США готовили боевиков, собиравших данные о российских военных объектах в Сирии

Дамаск, 14 июля. Сирийские военнослужащие задержали и доставили в Пальмиру трех боевиков экстремистской организации «Джейш Магавир ат-Таура», которые входили в состав подорвавшейся на минном поле вооруженной группы.

По их словам одного из задержанных Джасема аль-Али, в группу входили восемь человек. На минном поле погибли командир, проводник и еще один человек, оставшиеся боевики заблудились и попали в руки сирийских военных.

Джасема аль-Али признался, что экстремисты должны были собрать информацию о военных объектах.

«Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Задачей был сбор информации. <...> Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», — цитирует боевика ТАСС.

Боевик Абдалла аль-Мишуат отметил, что на выполнение задания группа получила тысячи долларов, но вся сумма была у командира группы Язана, который подорвался на мине.

Экстремист также признался, что подготовку он проходил под надзором американских инструкторов.

«Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства», — цитирует Абдаллу аль-Мишуата РИА Новости.

По словам боевика, американские инструкторы приходят на тренировки, проверяют и оценивают ход подготовки, но занятия проводят сирийцы. Абдалла аль-Мишуат отметил, что участники банды отправились на задание с российскими автоматами, хотя готовили их с использованием американского оружия.

Напомним, в ходе продолжавшейся три дня зачистки в районе населенного пункта Эс-Сухне сирийские военные смогли застать врасплох «спящую ячейку» из шести боевиков. Банду застали врасплох, когда она покинула оккупированную США «зону деконфликтации» вокруг военной базы «Ат-Танф».