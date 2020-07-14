Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на границе Армении и Азербайджана

Нью-Йорк, 14 июля. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш потребовал немедленно прекратить боевые действия на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Гутерреш также призвал стороны конфликта воздержаться от провокационной риторики. По словам Дюжаррика, генсекретарь ООН выражает глубокое беспокойство в связи с сообщениями о перестрелках, в которых применяется тяжелое вооружение.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле его позиций со стороны Армении, где в свою очередь заявили, что азербайджанские военные пытались захватить армянский опорный пункт. В результате погибли и пострадали несколько человек.