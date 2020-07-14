Истребитель ВВС разбился в США

Нью-Йорк, 14 июля. Военный истребитель F-16 Viper потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико во время приземления, пилот катапультировался. Как сообщает 49-я эскадрилья ВВС США, летчику удалось выжить.

ЧП произошло у авиабазы Холломен около 18.00 по местному времени (3.00 по московскому). Пилот получил несерьезные травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Телеканал Fox News отмечает, что начиная с мая это уже пятая катастрофа с военным самолетом в США.

В начале июля МиГ-29 доказал США, что истребитель четвертого поколения F-16, которым так гордятся американцы, уступает по скорости российской боевой машине. Когда МиГ-29 поднялся к стратосфере, американский самолет не смог догнать его.