Палата представителей разрешила Египту вмешаться во внутренний конфликт в Ливии

Москва, 14 июля. Действующая на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Палата представителей разрешила вмешаться в конфликт в стране египетским силам. Соответствующее заявление опубликовал сайт ливийского парламента.

В сообщении говорится, что в свете «нарушения суверенитета Ливии» и прямого вторжения со стороны Турции Палата представителей приветствует высказывания президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и призывает на помощь египетские войска.

«Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона», — отметили в избранном постоянном парламенте Ливии.

В стране существуют два органа исполнительной власти: на востоке Ливии действует временный кабинет, который пользуется поддержкой ЛНА, Триполи находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое утратило свою легитимность еще в 2016 году по итогам Схиратских соглашений.

Весной минувшего года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.

Ранее представители Временного правительства на встрече с президентом Египта ас-Сиси в Каире инициировали «Каирскую декларацию». Документ подразумевает под собой мирный путь урегулирования ливийского кризиса, основные пункты которого заключаются в установлении перемирия и соблюдении режима тишины. Эту инициативу уже поддержали в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Франции, Бахрейне и странах арабского мира. Турция и так называемое Правительство национального согласия отвергли возможность возвращения мира на ливийские земли.