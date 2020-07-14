Фанаты оценили новую протеже Фадеева

Москва, 14 июля. Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил публике экс-солистку группы Serebro, которая будет выступать под новым именем. Соответствующую запись он разместил в соцсети Instagram.

По словам Фадеева, артистка его лейбла MALFA Марианна Кочурова теперь будет выступать под псевдонимом MÁYRUN. Исполнительница была в составе группы Serebro меньше года, став участницей трио, которое сменило Татьяну Моргунову, Екатерину Кищук и Ольгу Серябкину.

Поклонники сразу узнали Марианну. Сам продюсер в подписи к видео предположил, что лицо артистки покажется подписчикам знакомым, но отметил, что ее душу пока не знает никто.

«Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — рассказал Фадеев.

Однако некоторые фанаты критически оценили новую композицию Фадеева в исполнении Марианны.

«Какая-то Темникова на минималках. Идентично по звучанию», «Максим, вы же делали подобное и раньше. Зачем тогда было распускать Serebro?» — спрашивали фанаты.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему Фадеев выбрал себе новую подопечную, которая напоминает Елену Темникову. По его словам, продюсеры не любят рисковать. Если у них какой-то исполнитель «выстрелил», они захотят повторить успех. И будут даже искать в каком-то смысле «его двойника».

Критик не исключил, что фанаты Фадеева ожидали от продюсера кардинальных перемен. Но он выбрал форматный «продукт», то, что точно понравится слушателям.