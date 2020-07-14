ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Москва, 14 июля. С 14 июля Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, организация имела небольшой кредитный портфель, представленный на 40% безнадежной задолженностью. Более 80% активов банка составляли объекты недвижимости, включая используемые в основной деятельности. Кроме того, на протяжении более пяти лет его деятельность являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели организации, говорится в сообщении регулятора.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может продолжить снижать ключевую ставку.