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Глава МИД Украины заявил об отказе изменить конституцию ради особого статуса Донбасса

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Глава МИД Украины заявил об отказе изменить конституцию ради особого статуса Донбасса

Киев, 14 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выполнение Минских соглашений по Донбассу должно начаться с прекращения огня в регионе.

Немецкие СМИ в начале июля сообщили, что Россия требует от Киева представить в минской контактной группе проект изменений конституции Украины до 6 июля, а также ускорить реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ультиматумов украинской стороне Россия не ставила, но Киев должен был выполнить обязательства по урегулированию в Донбассе уже давно.

Глава МИД Украины подтвердил, что ультиматума украинской стороне не было, но выполнять соглашения отказался. Он подчеркнул, что Украина независимая страна, и будет принимать те законы, которые считает нужными. По словам министра, Киев уважает свои международные обязательства, но указывать ему не будет никто.

Кроме того, Кулеба заявил, что выполнение «Минска-2» должно начаться с прекращения огня. Министр призвал Россию занять в этом вопросе «конструктивную и ответственную позицию».

«Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — рассказал глава МИД Украины.

Кулеба заключил, что прописанное в Минских соглашения упоминание «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в конституции Украины, для Киева неприемлемо.

Гражданская война идет на Украине с 2014 года. После государственного переворота в стране о своей независимости объявили вновь образованные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР). В ответ Киев начал против них военную операцию. Внутриукраинский конфликт пытаются разрешить на различных международных площадках, в том числе в Минске.

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Источник: РИА Новости
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