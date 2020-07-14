ПФР назвал сумму единовременной выплаты пенсионерам 1953-1967 годов рождения

Москва, 14 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали сумму единовременной выплаты, на которую могут претендовать пенсионеры 1953-1967 годов рождения.

Единовременные денежные выплаты производятся из пенсионных накоплений. Для их оформления следует обратиться в региональное отделение ПФР и подать пакет необходимых документов с соответствующим заявлением. Выплаты в течение месяца перечисляются на банковскую карту заявителя.

В пенсионном фонде объяснили, что претендовать на получение выплаты могут некоторые категорий граждан, включая россиян 1953-1967 годов рождения, которым назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочная.

Выплата полагается пенсионерам, которые в период с 2002 по 2004 годы уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию. В эту категорию входят женщины 1957-1966 годов рождения и мужчины, которые родились в 1953-1966 годах. Также на получение единовременной выплаты могут претендовать участники государственной программы софинансирования формирования пенсионных накоплений. Ее величина зависит от суммы накоплений на персональном счете в ПФР. Родившиеся до 1967 года россияне, которые в 2002-2004 годах делали взносы на накопительную часть пенсии, например, могут получить пять-десять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в августе 2020 года начнут получать увеличенные выплаты. Как сообщали в Пенсионном фонде России, повышение затронет пенсионеров, которые работали в 2019 году — эта категория россиян начнет получать страховую пенсию в повышенном размере. Сумма составит около 271 рубля.