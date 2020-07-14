Наталия Орейро удивила поклонников «голым» фото

Буэнос-Айрес, 14 июля. Звезда сериала «Дикий ангел», актриса и певица Наталия Орейро завела аккаунт в соцсети Instagram и удивила поклонников архивным «голым» фото.

На черно-белом снимке в ретро стиле 43-летняя актриса запечатлена в длинной светлой юбке с обнаженной грудью. Орейро повернулась вполоборота к камере и, опираясь на комод, прикрывает отрытые части тела руками.

Подписчики восхитились внешним видом звезды, похвалив Орейро за стройную фигуру, умение показывать свои достоинства и не выглядеть вульгарно, очаровывать окружающих взглядом.

Известность к актрисе пришла в 1998 году благодаря главной роли в сериале «Дикий ангел». Юная, сильная и обаятельная героиня покорила сердца зрителей.

В 2001 году Орейро вышла замуж за аргентинского музыканта Рикардо Мольо, в 2012 году у пары родился сын. Несмотря на то, что супруг старше Орейро почти на 20 лет, СМИ называют брак счастливым и гармоничным.

Весной прошлого года Орейро приехала в Россию с гастрольным туром и в эфире шоу «Вечерний Ургант» в шутку обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

«Да, мне остается только, чтобы Путин выдал мне российский паспорт», — пошутила Орейро.

При этом уругвайка пообещала, что будет «более русской», чем французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство РФ несколько лет назад. Ранее певица также записала клип на свою новую песню под названием «To Russia with Love» («В Россию с любовью») в Подмосковной Балашихе. В клипе звезда примерила кокошник и заговорила по-русски.