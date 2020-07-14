McDonald’s обновил меню специально для россиян

Москва, 14 июля. Сеть ресторанов фастфуда McDonald’s добавила новое блюдо в меню, исходя из предпочтений россиян. Теперь куриные стрипсы будут готовить в России по оригинальному рецепту.

Новое блюдо появилось в России в середине июля на основании данных о поведении потребителей McDonald’s, 45% которых предпочитают блюда из курицы. Особенно они популярны у посетителей ресторанов сети на Кавказе и в Сибири.

В стрипсах нет усилителей вкуса и красителей, а для его приготовления используется продукция российских фермеров.