Назван средний размер пенсии у украинских пенсионеров

Киев, 14 июля. По состоянию на 1 июля текущего года средний размер пенсии на Украине составил 126 долларов. Показатель со ссылкой на пресс-службу украинского пенсионного фонда назвали СМИ.

Общая численность пенсионеров на Украине достигла 11 млн 241 тыс. 834 человека. Средний размер пенсионной выплаты составил 3 тыс. 393,54 гривны, что по курсу Нацбанка страны равняется почти 126 долларов (около девяти тысяч рублей).

Пенсию более 10 тыс. гривен (371 доллар или около 26,3 тыс. рублей) на Украине получают менее 333 тыс. пенсионеров, что составляет лишь 2,9% от их общей численности. Пенсию менее трех тысяч гривен (111 долларов или почти 7,8 тыс. рублей), получают 62,91% украинских пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в рамках нового этапа проводимой Киевом масштабной пенсионной реформы украинское правительство объявило о намерении прекратить выплаты по старости лицам, не имеющим необходимого трудового стажа.

Согласно официальной информации, уже с 1 января 2021 года украинцы, которые в общей сложности не отработали положенные по местному КЗоТу от 30 до 35 лет, не смогут рассчитывать даже на минимальную пенсию, составляющую 1 638 гривен (около 4,3 тысячи рублей). Им могут предложить оформить так называемую постоянную материальную помощь, сумма которой не превышает 950 гривен. По мнению представителей кабинета министров страны, подобная практика поможет сэкономить бюджету до 200 миллионов долларов в год.