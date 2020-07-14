США планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета

Вашингтон, 14 июля. Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома Дональда Трампа в понедельник сообщил телеканал CNBC.

«Когда именно вакцинные материалы начнут производить? Вероятно, в течение четырех — шести недель», — подчеркнул источник.

По данным СМИ, к началу следующего года в США планируют выпустить 300 млн доз вакцины. Процесс изготовления препарата уже запущен. Однако пока не понятно, какая из возможных вакцин будет эффективной и удастся ли создать действенное средство к тому времени.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), который ведет подсчеты на основе информации от федеральных и местных властей, в стране выявлено свыше 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, 135,4 тысячи человек умерли.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса нового типа может поступить в гражданский оборот 14-15 августа. По его словам, к середине августа полностью закончится вторая фаза испытаний.

Гражданский оборот, по его словам, будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Параллельно с процессом использования препарата будет вестись наблюдение, объяснил Гинцбург. Минздрав РФ отзовет разрешение, если у людей появятся побочные эффекты.