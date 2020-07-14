Рыбаки на Сахалине выловили 100-килограммовую акулу в устье реки

Южно-Сахалинск, 14 июля. Жители города Красногорск (Сахалинская область) поймали 100-килограммовую акулу в устье одной из рек региона. Об этом сообщили СМИ.

По словам руководителя природоохранной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, выловлена сельдевая акула, которая часто встречается в водах региона, но редко подплывает к берегам

Он также подчеркнул, что большое количество сельдевых акул ранее гибло в результате дрифтерного промысла. Их численность восстановилась после введенного властями запрета. Сельдевая акула питается горбушей и сельдью и для человека не опасна.

Ранее житель США поймал голыми руками акулу, чтобы сделать эффектное фото. Инцидент произошел в штате Делавэр на пляже Кейп Хенлопен Стейт Парк.