В Армении опровергли заявления Азербайджана о боевых потерях

Ереван, 14 июля. Распространяемая Азербайджаном дезинформация вызывает только смех, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, комментируя сообщение азербайджанского Минобороны об «уничтожении армянской живой силы и техники».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что на территории Армении были уничтожены огневые позиции, радиолокационная станция, военная техника (танк, бронетранспортер), штаб, а также ликвидированы более 20 военнослужащих армянской армии.

«Распространенная информация абсолютно не соответствует действительности и является очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Она вызывает лишь смех», — заявила Степанян в беседе со Sputnik Армения.

Боестолкновение на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении произошло в минувшее воскресенье. Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в результате атаки двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. По данным ведомства, среди армянских военных также есть погибшие.

МИД РФ выразил серьезную озабоченность резким обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана и выразил готовность оказать содействие для стабилизации ситуации. Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших и подчеркнули, что дальнейшая эскалация недопустима, поскольку угрожает безопасности региона. МИД РФ призвал стороны конфликта строго придерживаться режима прекращения огня.