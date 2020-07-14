Тело актрисы Наи Риверы обнаружили в озере в Калифорнии

Вашингтон, 14 июля. Спасатели обнаружили в тело американской актрисы Наи Риверы в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния, США). Информацию в микроблоге Twitter в понедельник подтвердила администрация местного шерифа.

«Тело, найденное сегодня в озере Пиру, принадлежало Нае Ривере», — сообщили полицейские.

Ранее об обнаружении тела 33-летней актрисы со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали местные СМИ.

Артистка пропала, отправившись на прогулку по озеру на лодке, вместе с ней находился четырехлетний сын звезды Джози. По данным СМИ, ребенок рассказал, что они плавали вместе с матерью, но объяснить, что именно произошло с Риверой.

Ривера знакома широкой аудитории по сериалам «Принц из Беверли-Хиллз» (1990-1996 годы), «C.S.I.: Майами» (2002-2012 годы) и «Лузеры» (2009-2015 годы).

Ранее актриса Эмбер Херд на судебном заседании по бракоразводному процессу с артистом Джонни Деппом представила аудиозапись, на которой последний просил нанести ему увечья. На записи слышно, как Херд пыталась отговорить экс-супруга от этой ужасной мысли. Сам Депп подтвердил, что на аудиозаписи представлены его голос и его слова.