Якутск, 14 июля. Артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии, передает местное издание SakhaLife со ссылкой на источник в театре.

Инцидент произошел в понедельник в Чурапчинском улусе республики. По данным источника театра, молния попала в артиста балета Василия Кириллина. В результате происшествия он скончался на месте.

Бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдакулова подтвердила информацию. По ее словам, Кириллова не успели довезти до больницы. Похороны состоятся в родном для артиста Таттинском улусе.

Ранее похожая трагедия произошла на берегу Финского залива. Семилетний мальчик оказался под зонтом, который «притянул» удар молнии. Ребенок погиб на месте.

Глава пожарно-спасательной службы МО Агалатовское Кирилл Кириллов отметил, что раньше погибали люди, которые прятались под деревьями. Сейчас во время грозы умирают россияне, находящиеся под зонтом. Именно из-за металлической ручки, которая является проводником электрического разряда, гибнут люди.

Кириллов отметил, что каждый должен знать правила поведения во время грозы. Нужно срочно найти укрытие и избегать металлических предметов.