Простаков уходит с поста шеф-редактора «МБХ-медиа»

Москва, 14 июля. Шеф-редактор «МБХ-Медиа» Сергей Простаков объявил о своем уходе с поста шеф-редактора «МБХ-Медиа» после обвинений в домогательствах. Он заявил, что не помнит тех событий, поскольку был пьян.

«Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации», — прокомментировал обвинения в свой адрес Простаков.

Ранее сразу несколько девушек обвинили в домогательствах и изнасиловании активиста «Открытой России» Руслана Гафарова. В частности, блогер Мария Константиниди рассказала, как Гафаров силой заставил ее заниматься с ним сексом.

В своем Twitter она призналась, что Гафаров силой склонил ее к близости, заставив делать такие вещи, которые она «никогда не хотела делать».

«Он буквально силой заставил меня заняться с ним сексом, причем это был очень жесткий секс, во время которого я не могла говорить, с трудом дышала и делала такие вещи, которые никогда не хотела делать», — написала Константиниди в своем Twitter.

Как напоминает множество пользователей, именно Руслан Гафаров являлся автором нашумевшего опроса на телеканале «Дождь», опубликованного к 70-летию блокады, который звучал так: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?». После общественного резонанса опрос был удален с сайта телеканала, а руководство «Дождя» принесло извинения зрителям и читателям.