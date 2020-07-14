Москва, 14 июля. Увеличенные пенсии начнут получать сразу несколько категорий пенсионеров в России с августа, в том числе те россияне, которые работали в минувшем году.

После перерасчета максимальная прибавка составит порядка 271 рубля, но конкретный ее размер зависит от размера зарплаты. Начисление надбавки произойдет автоматически.

По словам члена комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, беззаявительный порядок перерасчета говорит о преодолении бюрократических барьеров.

Кроме того, в соответствии с результатами инвестирования накоплений по итогам минувшего года, у 80 тысяч россиян на 9,13% вырастут накопительные пенсии, еще у 32 тысяч участников софинансирования пенсионных накоплений надбавка составит 7,99%.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии высказала мнение, что в России должна вырасти стоимость одного пенсионного Федеральному агентству новостей балла и их количество, чтобы работающие пенсионеры не избегали официального трудоустройства. По мнению парламентария, в России должна возрасти не только стоимость одного пенсионного балла, но также их количество. Она прогнозирует, что рано или поздно придется увеличить размер выплат работающим пенсионерам.